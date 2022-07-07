Аспиликуэта в ближайшие часы станет игроком «Барселоны»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта в ближайшие часы может пополнить ряды испанской «Барселоны». Новость об этом сообщил TMW.

Источник отмечает, что представители «Челси» прибыли в Каталонию для согласования трансфера игрока. Уточняется, что сделка может состояться в ближайшие часы, поскольку сторона «аристократов» пошла на уступки «сине-гранатовым» в финансовом плане. О каких именно суммах идет речь, информатор не уточняет.

Напомним, в минувшем сезоне 32-летний испанский защитник провел в АПЛ 27 матчей. Аспиликуэта стал автором одного гола и отдал одну голевую передачу. Еще по мячу футболист забил в Кубке Англии и Лиге чемпионов.