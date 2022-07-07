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«Манчестер Юнайтед» не берёт Роналду в турне

07 Июля 2022 • 20:37 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает игнорировать тренировки «красных дьяволов», которые приступили к подготовке к новому сезону. Португалец пока не прибыл в расположение клуба и вовсе может сменить команду этим летом.

Пока же стало известно о том, что в «Манчестер Юнайтед» не намерены задействовать Роналду в стартовых матчах предсезонного турне клуба. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, руководство манкунианцев дает футболисту время, чтобы уладить все семейные проблемы.

«МЮ» предстоит сыграть шесть матчей за три недели, команда посетит Бангкок, Таиланд, Мельбурн, Перт и Осло, а финальный поединок проведет на домашней арене.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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