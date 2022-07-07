Эрик тен Хаг хочет заполучить в «Манчестер Юнайтед» нескольких игроков, с которыми он уже работал в «Аяксе». Манкунианцы проявляют интерес не только к хавбеку Френки де Йонгу (в последние годы играет за «Барселону»), но и к защитнику Лисандро Мартинесу и вингеру Антони.

По данным Daily Record, «Аякс» может продать Мартинеса и Антони этим летом. При этом амстердамский клуб в процессе переговоров занимает жёсткую позицию, желая заработать как можно больше. Согласно информации источника, «аяксиды» требуют от «Манчестер Юнайтед» 125 миллионов евро за переходы этих двух футболистов.