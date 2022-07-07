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​«Аякс» потребовал от «Манчестер Юнайтед» 125 млн евро за Антони и Мартинеса слухи

07 Июля 2022 • 19:43 Комментировать

Эрик тен Хаг хочет заполучить в «Манчестер Юнайтед» нескольких игроков, с которыми он уже работал в «Аяксе». Манкунианцы проявляют интерес не только к хавбеку Френки де Йонгу (в последние годы играет за «Барселону»), но и к защитнику Лисандро Мартинесу и вингеру Антони.

По данным Daily Record, «Аякс» может продать Мартинеса и Антони этим летом. При этом амстердамский клуб в процессе переговоров занимает жёсткую позицию, желая заработать как можно больше. Согласно информации источника, «аяксиды» требуют от «Манчестер Юнайтед» 125 миллионов евро за переходы этих двух футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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