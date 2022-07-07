Уорнок предположил, почему тен Хаг не будет против ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Уже не секрет, что Криштиану Роналду хочет сменить клуб ради возможности играть в Лиге чемпионов в новом сезоне. С понедельника португалец пропустил уже четыре тренировки «Манчестер Юнайтед».

Нил Уорнок, который работал со многими английскими клубами, высказался по поводу позиции рулевого «красных дьяволов» Эрика тен Хага в ситуации с Роналду.

«Роналду – великий футболист, но «МЮ» должен поддерживать тен Хага и позволить ему построить свою команду, которая будет единой в раздевалке. Думаю, тен Хаг не будет против ухода Роналду, хотя не объявит это публично», - высказался Уорнок в социальных сетях.