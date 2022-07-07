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​«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Гомесом официально

07 Июля 2022 • 18:26 Комментировать

«Ливерпуль» посредством своего официального сайта порадовал своих болельщиков новостью о продлении контракта с Джо Гомесом. Условия трудового соглашения не раскрываются – указано лишь то, что договор 25-летнего защитника является долгосрочным.

- Это особенный момент для меня и моей семьи. Это невероятное место. «Ливерпуль» если не лучший, то один из лучших клубов мира на данный момент. Было легко принять решение о продлении контракта, - сказал Гомес.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года после перехода из «Чарльтона». С тех пор защитник провёл 142 матча. Он не забивал голов, но отдал пять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джо Гомес
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