«Ливерпуль» посредством своего официального сайта порадовал своих болельщиков новостью о продлении контракта с Джо Гомесом. Условия трудового соглашения не раскрываются – указано лишь то, что договор 25-летнего защитника является долгосрочным.

- Это особенный момент для меня и моей семьи. Это невероятное место. «Ливерпуль» если не лучший, то один из лучших клубов мира на данный момент. Было легко принять решение о продлении контракта, - сказал Гомес.

Джо Гомес выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года после перехода из «Чарльтона». С тех пор защитник провёл 142 матча. Он не забивал голов, но отдал пять голевых передач.