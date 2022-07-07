В борьбу за Тилеманса может вмешаться «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может побороться за полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По последней информации футболист согласовал условия личного контракта с «Арсеналом», однако трансфер до сих пор так и не произошел. Поэтому есть основания, что игрока может перехватить «Манчестер Юнайтед», сообщают английские СМИ.

Контракт игрока сборной Бельгии заканчивается через год, поэтому сейчас у «Лестера» есть хорошая возможность заработать на трансфере футболиста.

В прошедшем сезоне Тилеманс провел в АПЛ 32 матча, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.