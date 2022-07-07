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«Арсенал» узнал, во сколько ему обойдется трансфер Гримальдо

07 Июля 2022 • 16:40 Комментировать

«Бенфика» объявила трансферную стоимость защитника Алекса Гримальдо.

«Канониры» сейчас исследуют трансферный рынок в поиска левого защитника и Гримальдо является одним из возможных кандидатов на эту позицию.

Покупка Гримальдо обойдется «Арсеналу» в 7,2 миллионов евро, сообщает Sport Witness.

Игрок является воспитанником молодежной академии «Барселоны». В январе 2016 года Гримальдо перешел в «Бенфику», где стал игроком основного состава.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Португалии 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Арсенал Лондон Алекс Гримальдо
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