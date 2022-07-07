«Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс совсем скоро может стать игроком «Ноттингем Форест».

Уильямс – воспитанник молодежной академии «Ливерпуля». Он дебютировал в первой команде в сезоне 2019-20 годов. Однако, присутствие в команде Трента Александера-Арнольда сильно ограничило игровое время Уильямса.

Контракт молодого игрока с «Ливерпуля» истекает через три года, но Уильямс решил сменить команду в надежде найти больше игровой практики. По всей вероятности его новым клубом станет «Ноттингем Форест». Сумма трансфера составит 18 миллионов евро, сообщает Daily Telegraph.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 1 игру, в которой сделал одну результативную передачу.