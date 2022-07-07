Жезус – об «Арсенале»: «Я хочу выиграть все возможные трофеи»

Новичок «Арсенала» нападающий Габриэль Жезус поделился с журналистами своими мыслями по поводу перехода в лондонский клуб.

«Это большой клуб и большой проект. Когда Эду объяснил мне, чего они хотят от будущего, я был рад присоединиться к «Арсеналу», - сказал Жезус.

Он отметил, что одним из главных факторов перехода в «Арсенал» стал наставник команды Микель Артета.

«Я уже работал с Микелем, поэтому немного знаком с его идеями. Я знаю, как он хочет играть. Я думаю, что это очень похоже на Пепа Гвардиолу, и я думаю, что это хорошо подходит мне. Я пришел, чтобы попытаться помочь ребятам, и я постараюсь учиться вместе с ними», - добавил новичок «Арсенала».

Жезус перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в нынешнее межсезонье. Сумма трансфера составила около 50 миллионов евро.