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«Тоттенхэм» согласовал аренду защитника «Барселоны»

07 Июля 2022 • 15:59 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» наконец договорился с каталонской «Барселоной» по аренде центрального защитника Клемана Ленгле. Об этом в социальных сетях рапортует итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы достигли полного соглашения по аренде футболиста на один год. Сам Ленгле уже дал согласие на переход в команду Антонио Конте. Тем не менее, стороны пока не включили в сделку опцию выкупа.

Клубам предстоит согласовать финальные детали сделки, после чего Ленгле будет разрешено вылететь в Лондон для прохождения медицинского обследования. Француз может стать пятым трансфером «шпор» в это межсезонье.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле
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