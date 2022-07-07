«Тоттенхэм» согласовал аренду защитника «Барселоны»

Лондонский «Тоттенхэм» наконец договорился с каталонской «Барселоной» по аренде центрального защитника Клемана Ленгле. Об этом в социальных сетях рапортует итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клубы достигли полного соглашения по аренде футболиста на один год. Сам Ленгле уже дал согласие на переход в команду Антонио Конте. Тем не менее, стороны пока не включили в сделку опцию выкупа.

Клубам предстоит согласовать финальные детали сделки, после чего Ленгле будет разрешено вылететь в Лондон для прохождения медицинского обследования. Француз может стать пятым трансфером «шпор» в это межсезонье.