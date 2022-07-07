«Челси» запланировал переговоры по новому контракту со своим защитником

Лондонский «Челси» в ближайшее время намерен продлить контракт со своим защитником Рисом Джеймсом, которым ранее интересовались мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Марк Дуглас.

По сведениям источника, переговоры между Джеймсом и руководством «Челси» стартуют в течении следующих двух недель. Отмечается, что игрок ясно дал понять новым боссам клуба, что хочет остаться в команде.

Джеймс в данный момент не входит даже в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов «Челси», хотя по игре англичанин является одним из лидеров команды. В ближайшее время руководство постарается это исправить.