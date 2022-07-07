Криштиану Роналду желает уйти из «Манчестер Юнайтед» до старта сезона, поскольку команда не попала в Лигу чемпионов. По данным английского Sky, руководители «красных дьяволов» готовы выслушать предложения по Роналду. Очевидно, в Манчестере не хотят удерживать звёздного форварда силой.

Также источник рассказал о том, как Жорже Мендеш, агент Криштиану Роналду, ищет футболисту новый клуб. Так, в последние несколько недель агент встречался с представителями клубов и указывал на так называемый «эффект Роналду». Мендеш носит с собой папку с досье, указывая на спонсорские доходы от нахождения Криштиану в клубе и другие «плюшки» в виде, например, прилива подписчиков в соцсетях и новых рынков.