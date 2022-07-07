Кристенсен: «Надеюсь, что встречусь с Аспиликуэтой и Алонсо в новом сезоне»

Новичок «Барселоны» Андреас Кристенсен надеется, что его бывшие партнёры по «Челси» Маркос Алонсо и Сесар Аспиликуэта присоединятся к нему в каталонском клубе.

«Я разговаривал с Аспиликуэтой и Алонсо. Я сказал им, что хочу играть за «Барселону». Надеюсь, что скоро увижусь с ними в новом сезоне», – сказал Кристенсен на своей презентации на «Камп Ноу».

Напомним, что у Аспиликуэты и Алонсо остался всего год по контракту с «Челси». Если Маркоса «синие» готовы отпустить за 10 миллионов евро, то капитан клуба Аспиликуэта, скорее всего, останется до конца следующего сезона. Напомним, сам Кристенсен подписал контракт с каталонцами на правах свободного агента.