«Челси» заинтересовался приобретением Деста

«Челси» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Серджино Десту.

В лондонском клубе сложилась неоднозначная ситуация с крайними защитниками. Рис Джеймс и Бен Чилуэлл периодически страдают от травм, а Сесар Аспиликуэта и Маркос Алонсо сами являются объектом интересов каталонского клуба.

С другой стороны, главный тренер «Барселоны» Хави дал понять, что не видит Деста игроком основного состава. Ранее также была информация, что «Барселона» готова отпустить Деста за 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, отметившись тремя результативными передачами.