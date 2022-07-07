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Романо: «Тен Хаг сделает всё, чтобы уговорить Френки де Йонга»

07 Июля 2022 • 15:10 Комментировать

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо заверил болельщиков «Манчестер Юнайтед», что в вопросе перехода Френки де Йонга еще ничего не решено.

«Не придавайте слишком большого значения публичным комментариям Жоана Лапорты о том, что игрок абсолютно не продается, потому что, помимо официальных заявлений, «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» находятся в прямом контакте», - сказал Романо.

Он добавил, что клубы уже договорились по основным вопросам и уточняют детали трансфера.

«Личные условия не обсуждались, потому что де Йонг хотел бы остаться в «Барселоне» и хочет сыграть в Лиге чемпионов. Тем не менее, Эрик тен Хаг постарается всеми способами изменить мнение игрока в ближайшие дни», - добавил Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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