«Ливерпуль» не рассматривает трансфер Асенсио

«Ливерпуль» уже закончил дела на трансферном рынке. Согласно информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа не рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

По сведениям источника, «Ливерпуль» никогда особо не был заинтересован в трансфере Асенсио. Сам футболист хочет покинуть мадридский «Реал» в это межсезонье и рассматривает различные варианты для продолжения карьеры, среди которых есть лондонский «Арсенал».

Напомним, что у Асенсио остался всего год по контракту с «Реалом». Футболист не видит себя частью проекта и хочет поскорее покинуть «Сантьяго Бернабеу».