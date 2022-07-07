Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» не рассматривает трансфер Асенсио

07 Июля 2022 • 15:05 Комментировать

«Ливерпуль» уже закончил дела на трансферном рынке. Согласно информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа не рассматривает возможность приобретения полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио.

По сведениям источника, «Ливерпуль» никогда особо не был заинтересован в трансфере Асенсио. Сам футболист хочет покинуть мадридский «Реал» в это межсезонье и рассматривает различные варианты для продолжения карьеры, среди которых есть лондонский «Арсенал».

Напомним, что у Асенсио остался всего год по контракту с «Реалом». Футболист не видит себя частью проекта и хочет поскорее покинуть «Сантьяго Бернабеу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
16:48 · Англия. Премьер-лига
В борьбу за Тилеманса может вмешаться «Манчестер Юнайтед»
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» узнал, во сколько ему обойдется трансфер Гримальдо
16:31 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» близок к подписанию защитника «Ливерпуля»
16:22 · Англия. Премьер-лига
Жезус – об «Арсенале»: «Я хочу выиграть все возможные трофеи»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» согласовал аренду защитника «Барселоны»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» запланировал переговоры по новому контракту со своим защитником
15:49 · Англия. Премьер-лига
Линекер отреагировал на отставку Бориса Джонсона и предложил кандидата из мира футбола
15:48 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» объявил о трансфере игрока сборной Колумбии официально
15:38 · Англия. Премьер-лига
Кристенсен: «Надеюсь, что встречусь с Аспиликуэтой и Алонсо в новом сезоне»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Роналду вернётся в «Манчестер Юнайтед»
15:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заинтересовался приобретением Деста
15:10 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Тен Хаг сделает всё, чтобы уговорить Френки де Йонга»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не рассматривает трансфер Асенсио
14:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в новый клуб
14:47 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» может упустить де Йонга, в гонку включился другой клуб из АПЛ
Все новости
Рекомендуем