Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в новый клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду готов пожертвовать статусом самого высокооплачиваемого футболиста английской премьер-лиги ради перехода в новую команду.

По информации от испанского издания Marca, португалец отчаянно хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в более конкурентоспособный клуб. По сведениям источника, португалец намерен подыскать команду, которая будет иметь серьёзные шансы на победу в Лиге чемпионов.

Пока в прессе ходят слухи лишь об интересе со стороны «Челси», который выиграл Лигу чемпионов всего год назад. Руководство «синих» неоднократно выходило на связь с агентом Роналду Жорже Мендешом.