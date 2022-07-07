«МЮ» может упустить де Йонга, в гонку включился другой клуб из АПЛ

«Манчестер Юнайтед» рискует упустить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, которого «красные дьяволы» пытаются приобрести уже больше месяца. Согласно информации от журналиста Серхио Сантоса, в борьбу за футболиста ворвался лондонский «Челси».

Команда Томаса Тухеля всерьёз намерена перехватить де Йонга у «Манчестер Юнайтед». Полузащитник очень нравится тренеру «синих», поэтому руководство сделает всё возможное, чтобы осуществить трансфер.

Напомним, что сам де Йонг хочет остаться в каталонской «Барселоне». Тем не менее, клуб вынужден его продать, чтобы вложить вырученные средства в другие трансферы.