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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду пропустил четвёртый день предсезонки в «МЮ», клуб готов выслушать по нему предложения

07 Июля 2022 • 14:43 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в очередной раз не явился на тренировку клуба. По информации от Sky Sports, вопреки слухам о том, что «красные дьяволы» не собираются продавать португальца, клуб всё же готов выслушать предложения по его трансферу.

Пару часов назад в сети появилась информация о том, что лондонский «Челси» готов выложить за португальца 20 миллионов евро. Напомним, что у Роналду остался всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед».

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» прошлым летом и забил 18 голов за сезон в английской премьер-лиге. Тем не менее, некоторые болельщики были разочарованы выступлениями португальца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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