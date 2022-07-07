Роналду пропустил четвёртый день предсезонки в «МЮ», клуб готов выслушать по нему предложения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в очередной раз не явился на тренировку клуба. По информации от Sky Sports, вопреки слухам о том, что «красные дьяволы» не собираются продавать португальца, клуб всё же готов выслушать предложения по его трансферу.

Пару часов назад в сети появилась информация о том, что лондонский «Челси» готов выложить за португальца 20 миллионов евро. Напомним, что у Роналду остался всего год по контракту с «Манчестер Юнайтед».

Криштиану вернулся на «Олд Траффорд» прошлым летом и забил 18 голов за сезон в английской премьер-лиге. Тем не менее, некоторые болельщики были разочарованы выступлениями португальца.