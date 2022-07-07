Тен Хаг введёт строгую дисциплину в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет жёстко наказывать своих футболистов за нарушение дисциплины. По информации от Daily Mirror, нидерландский специалист уже предпринял ряд мер к предсезонной подготовке.

Таким образом теперь любой футболист будет исключён из состава за малейшее опоздание на тренировку или командное собрание. Подобное наказание также ждёт футболистов, которые сольют важную скрытую информацию в социальные сети.

Напомним, что о назначении тен Хага в «Манчестер Юнайтед» стало известно в конце апреля. К сегодняшнему дню клуб оформил лишь один трансфер, подписав защитника Тирелла Маласию из «Фейеноорда».