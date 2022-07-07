Тилеманс до сих пор ждёт своего трансфера в «Арсенал»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс не теряет надежд перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. Напомним, что «канониры» пока не могут договориться с «лисами» о сумме компенсации.

Сам Тилеманс ранее хотел перейти в команду, которая играет в Лиге чемпионов, но затем всё же согласился на предложение «Арсенала». Сейчас у игрока остался всего год по контракту с «Лестером», но клуб хочет выручить максимум за его продажу.

Напомним, что Тилеманс перешёл в «Лестер» из французского «Монако». В команде Брендана Роджерса бельгиец в 2021 году выиграл Кубок Англии.