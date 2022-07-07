Агенты Броя поставили «Челси» ультиматум

Представители нападающего Армандо Броя поставили главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю ультиматум. Они требуют, чтобы форвард получил постоянное место в стартовом составе. В противном случае, агенты требуют отпустить футболиста в другой клуб.

Игрок в скором будущем должен провести переговоры как с наставником «Челси», так и с руководством команды, сообщает Ora News.

Ранее была информация, что в услугах Брои заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон».

Прошедший сезон футболист провел в «Саутгемптоне», сыграв в АПЛ 32 игры и забив 6 голов.