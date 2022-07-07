«Челси» вновь обратил внимание на Кунде

Лондонский «Челси» вернулся к кандидатуре защитника «Севильи» Жюля Кунде. По информации от журналиста Саймона Филлипса, «синие» вновь попытаются подписать защитника сборной Франции уже в ближайшее время.

Напомним, что «Челси» в последнее время вёл переговоры по трансферам других защитников – Натана Аке из «Манчестер Сити» и Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». «Челси» пока не уверен, что ему удастся заполучить сразу обоих футболистов.

Кунде мог оказаться в «Челси» ещё прошлым летом, но «Севилья» отказалась снижать ценник в 80 миллионов евро. Спортивный директор клуба Рамон Мончи ранее заявил, что клуб не ведёт переговоры по трансферу француза в «Барселону».