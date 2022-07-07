Игроки «Челси» воодушевлены приходом Стерлинга

Футболисты лондонского «Челси» воодушевлены приходом в команду Рахима Стерлинга, который в ближайшее время должен завершить свой трансфер из «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Игроки «Челси» считают, что Стерлинг может помочь команде решить проблемы с реализацией, которые преследуют её на протяжении нескольких сезонов.

Ранее сообщалось, что «Челси» уже согласовал со Стерлингом условия личного контракта. Теперь клубу предстоит договориться с «Манчестер Сити» о последних деталях трансфера, сумма которого должна составить 50 миллионов евро.

Также «Челси» пока не теряет надежды приобрести у «Лидса» Рафинью, который хочет в «Барселону», но в случае срыва трансфера в Каталонию может обратить внимание и на другие варианты.