40-миллионный нападающий «Вулверхэмптона» близок к уходу в «Андерлехт»

Бельгийский «Андерлехт» в скором времени усилится нападающим «Вулверхэмптона» Фабиу Силвой. Об этом в своих социальных сетях сегодня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сделка уже находится на завершающей стадии. Футболист должен уйти в аренду сроком на один год. Бельгийский клуб уже согласился полностью покрывать зарплату португальца в следующем сезона.

Напомним, что трансфер Силвы из «Порту» пару лет назад обошёлся «Вулверхэмптону» аж в 40 миллионов евро. К тому времени молодой футболист даже не играл в основе португальского клуба, лишь изредка появляясь на замену.