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40-миллионный нападающий «Вулверхэмптона» близок к уходу в «Андерлехт»

07 Июля 2022 • 12:54 Комментировать (1)

Бельгийский «Андерлехт» в скором времени усилится нападающим «Вулверхэмптона» Фабиу Силвой. Об этом в своих социальных сетях сегодня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сделка уже находится на завершающей стадии. Футболист должен уйти в аренду сроком на один год. Бельгийский клуб уже согласился полностью покрывать зарплату португальца в следующем сезона.

Напомним, что трансфер Силвы из «Порту» пару лет назад обошёлся «Вулверхэмптону» аж в 40 миллионов евро. К тому времени молодой футболист даже не играл в основе португальского клуба, лишь изредка появляясь на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Андерлехт Фабиу Силва
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