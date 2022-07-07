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Эриксен очень близок к подписанию контракта с «МЮ»

07 Июля 2022 • 12:50 Комментировать

Полузащитник Кристиан Эриксен очень близок к подписанию контракта с «Манчестер Юнайтед». Журналист Джейми Джексон в социальных сетях сообщает, что стороны согласовывают последние детали соглашения.

Напомним, что ранее Эриксен договорился с «Манчестер Юнайтед» о трёхлетнем контракте. На трансфере настоял лично главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, который уже успел объяснить датчанину его будущую роль в клубе.

Эриксен отказался продлевать контракт с «Брентфордом», в составе которого провёл вторую половину прошлого сезона и отметился одним голом и тремя ассистами в английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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