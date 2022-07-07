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Осимхен может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

07 Июля 2022 • 12:41 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» может предпринять еще одну попытку купить нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

Основной форвард английского клуба Криштиану Роналду недавно заявил, что решил покинуть команду. В связи с этим, в Манчестере начали искать игроков, способных заменить португальца. Осимхен входит в число этих футболистов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер итальянского клуба Лучано Спалетти хотел бы рассчитывать на Осимхена в следующем сезоне, но альтернативой ему может стать форвард «Челси» Армандо Броя, добавляется в сообщении.

Кроме «Юнайтед» нигерийским нападающим интересуется также «Бавария» на случай, если клуб покинет Роберт Левандовски.

В прошедшем сезоне Осимхен провел в Серии А 27 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен
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