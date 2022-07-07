Романо: «Матчи с «Бенфикой» окончательно убедили Клоппа в покупке Нуньеса»

Эксперт по трансферному рынку Фабрицио Романо рассказал в недавнем подкасте историю перехода в «Ливерпуль» нападающего Дарвина Нуньеса.

По словам Романо, наставник английского клуба Юрген Клопп давно следил за форвардом, а очные матчи с «Бенфикой» в Лиге чемпионов окончательно убедили его в необходимости покупки нападающего.

«В скаутском отделе «Ливерпуля» долгое время следили за прогрессом Дарвина Нуньеса. Они считали его новым Кавани. Юрген Клопп — большой поклонник проверки игроков в реальных матчах, и он был действительно удивлен игрой этого фантастического нападающего», - сказал Романо.

Нуньес подписал контракт с «Ливерпулем» в прошлом месяце по сделке, которая может стоить английскому клубу 100 миллионов евро, если будут выполнены все условия договора. Это сделает трансфер рекордным в истории «Ливерпуля».