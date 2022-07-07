Тухель жаждет воссоединиться в «Челси» с игроком «ПСЖ»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель давит на руководство своего клуба, чтобы ускорить переход защитника «ПСЖ» Преснела Кимпембе. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

Напомним, что Тухель работал с Кимпембе в «ПСЖ» с 2018 по 2020 год. Сейчас руководство парижского клуба рассматривает вариант с продажей игрока. Сам защитник тоже не прочь сменить обстановку, так как не чувствует себя важным в команде.

Ранее Тухель уже воссоединился в «Челси» с бывшим капитаном «ПСЖ» Тьяго Силвой, который перешёл в лондонский клуб ещё до назначения немца. Тухель вместе с Силвой вместе выиграли Лигу чемпионов спустя 5 месяцев после воссоединения.