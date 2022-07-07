Де Йонг ещё не обсуждал контракт с «МЮ», игрок хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг не теряет надежд остаться в клубе. По информации от Caught Offside, нидерландец пока не обсуждал контракт с «Манчестер Юнайтед», так как желает остаться на «Камп Ноу».

Тем не менее, футболист может быть вынужден уйти из-за финансовой ситуации «Барселоны». Клубу нужно продать полузащитника, чтобы за вырученные средства усилить более важные позиции.

Де Йонг оценивается «Барселоной» в районе 80-90 миллионов евро. Клуб уже несколько недель ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», но стороны до сих пор никак не могут договориться.