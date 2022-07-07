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«Арсенал» интересуется футболистом, которого сравнивают с молодым Месси

07 Июля 2022 • 12:01 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Эдон Жегрова попал в сферу интересов «Арсенала». Футболиста сравнивают с молодым Лионелем Месси за умение играть левой ногой, а также с Эденом Азаром, в переходе которого был заинтересован Арсен Венгер.

23-летний полузащитник перешел в «Лилль» из швейцарского «Базеля» за 6 миллионов евро. Всего лишь за один сезон футболист успел произвести сильное впечатление не только внутри французского чемпионата, но и за его пределами, сообщает сайт 442.

В прошедшем сезоне Жегрова провел в Лиге 1 13 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Арсенал Лондон Эдон Жегрова
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