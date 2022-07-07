«Манчестер Сити» хочет продлить контракт со своим вингером

Помимо приобретения Маркуса Кукурельи из «Брайтона» у руководства «Манчестер Сити» осталась ещё одна приоритетная задача на это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб пытается продлить контракт со своим вингером Риядом Марезом.

Напомним, что действующее соглашение алжирца с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона. В ближайшие дни стороны начнут новые переговоры, чтобы обсудить детали новой сделки. Сам Марез открыт к тому, чтобы остаться в команде Хосепа Гвардиолы.

Марез ранее был интересен «ПСЖ», который хотел приобрести алжирца на замену Неймару.