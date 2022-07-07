Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт со своим вингером

07 Июля 2022 • 11:59 Комментировать

Помимо приобретения Маркуса Кукурельи из «Брайтона» у руководства «Манчестер Сити» осталась ещё одна приоритетная задача на это трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, клуб пытается продлить контракт со своим вингером Риядом Марезом.

Напомним, что действующее соглашение алжирца с «Манчестер Сити» истекает в конце следующего сезона. В ближайшие дни стороны начнут новые переговоры, чтобы обсудить детали новой сделки. Сам Марез открыт к тому, чтобы остаться в команде Хосепа Гвардиолы.

Марез ранее был интересен «ПСЖ», который хотел приобрести алжирца на замену Неймару.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июля
14:15 · Англия. Премьер-лига
Финалист Лиги Европы перейдёт в «Саутгемптон» за 15 миллионов евро
14:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг введёт строгую дисциплину в «МЮ» 2
13:56 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс до сих пор ждёт своего трансфера в «Арсенал»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Агенты Броя поставили «Челси» ультиматум
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вновь обратил внимание на Кунде
13:08 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» воодушевлены приходом Стерлинга
12:54 · Англия. Премьер-лига
40-миллионный нападающий «Вулверхэмптона» близок к уходу в «Андерлехт» 1
12:50 · Англия. Премьер-лига
Эриксен очень близок к подписанию контракта с «МЮ»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Осимхен может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
12:13 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Матчи с «Бенфикой» окончательно убедили Клоппа в покупке Нуньеса»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Тухель жаждет воссоединиться в «Челси» с игроком «ПСЖ»
12:04 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг ещё не обсуждал контракт с «МЮ», игрок хочет остаться в «Барселоне»
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется футболистом, которого сравнивают с молодым Месси
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт со своим вингером
11:49 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд – об Эриксене: «Не верю, что он станет игроком основы»
Все новости
Рекомендуем