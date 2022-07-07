Фердинанд – об Эриксене: «Не верю, что он станет игроком основы»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отрицательно высказался о перспективах новичка команды Кристиана Эриксена завоевать твердое место в основе.

«Я буду очень удивлен, если бы он сможет закрепиться в основе «Манчестер Юнайтед», - сказал Фердинанд.

Фердинанд считает, что Эриксен выполняет на поле те же функции, что и Бруну Фернандеш, и не верит, что они могут играть одновременно.

Эриксен перешел в «МЮ» в текущее летнее межсезонье, став одним из первых новичков команды Эрика тен Хага.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ за «Брентфорд» 11 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.