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Ассистент Клоппа написал книгу о борьбе «Ливерпуля» за квадрупл

07 Июля 2022 • 11:41 Комментировать

Пеп Линдерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, раскрыл в новой книге все секреты борьбы клуба за квадрупл в прошедшем сезоне. Предисловие к книге написано самим Клоппом.

В предисловие наставник «Ливерпуля» отдал должное Пепу Гвардиоле:

«Пеп уникален. Я никогда раньше не встречал никого похожего на него, и я не уверен, что мне посчастливится сделать это снова в будущем. Он одержим тренерской работой; он верит в тренировочный процесс со страстью, которую я никогда раньше не видел», - написал Клопп.

Наставник «Ливерпуля» отметил, что именно противостояние с «Манчестер Сити» вдохновило тренерский штаб «Ливерпуля» отразить на бумаге все детали и секреты борьбы команды за трофеи прошедшего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп
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