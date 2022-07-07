Ассистент Клоппа написал книгу о борьбе «Ливерпуля» за квадрупл

Пеп Линдерс, ассистент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, раскрыл в новой книге все секреты борьбы клуба за квадрупл в прошедшем сезоне. Предисловие к книге написано самим Клоппом.

В предисловие наставник «Ливерпуля» отдал должное Пепу Гвардиоле:

«Пеп уникален. Я никогда раньше не встречал никого похожего на него, и я не уверен, что мне посчастливится сделать это снова в будущем. Он одержим тренерской работой; он верит в тренировочный процесс со страстью, которую я никогда раньше не видел», - написал Клопп.

Наставник «Ливерпуля» отметил, что именно противостояние с «Манчестер Сити» вдохновило тренерский штаб «Ливерпуля» отразить на бумаге все детали и секреты борьбы команды за трофеи прошедшего сезона.