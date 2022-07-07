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«МЮ» озвучил цену на Роналду

07 Июля 2022 • 10:59 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» озвучил цену на своего нападающего Криштиану Роналду, который давит на руководство, чтобы поскорее покинуть клуб. Согласно информации от журналиста Бруно Андраде, «красные дьяволы» будут рассмотреть предложения, которые стартуют от 14 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» готовит за Роналду 20 миллионов евро. В данный момент команда Томаса Тухеля является единственным претендентом на португальца, так как остальные клубы скептически относятся к его приглашению, с учётом возраста и требований по зарплате.

Напомним, Роналду уже четыре дня как должен был вернуться в Манчестер для начала предсезонной подготовки, но до сих пор этого не сделал из-за семейных обстоятельств.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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