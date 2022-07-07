Другой клуб АПЛ готовит 20 миллионов евро за Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в другом клубе английской премьер-лиги. По информации от журналиста Пита О’Рурка, лондонский «Челси» в скором времени предложит за португальца 20 миллионов евро.

«Челси» пока что является единственным претендентом на трансфер Роналду. Новый владелец клуба Тодд Бёли уже не раз общался с агентом португальца насчёт возможного перехода.

Сам Роналду уже три дня не является на тренировку «Манчестер Юнайтед», оправдываясь семейными обстоятельствами. Португалец ранее сообщил руководству, что хочет покинуть команду.