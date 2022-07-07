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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Языджи подтвердил интерес к игроку из АПЛ

07 Июля 2022 • 10:19 Комментировать

Футбольный агент Адам Чебеджи высказался относительно интереса двух представителей английской Премьер-лиги к бывшему полузащитнику московского ЦСКА Юсуфу Языджи.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» представитель турецкого футболиста подтвердил, что к его клиенту действительно есть интерес от лондонского «Фулхэма» и «Ноттингем Форест». По словам Чебеджи, сейчас между сторонами движется переговорный процесс.

Напомним, что правами на Языджи владеет французский «Лилль». За «армейцев» полузащитник выступал во второй части прошлого сезона. Он отметился восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 12 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Юсуф Языджи
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