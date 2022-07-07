«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» интересуются форвардом из Бильбао

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Нико Уильямс (младший брат Иньяки Уильямса) является продуктом молодежной академии баскской команды. В этом сезоне 19-летний футболист стал игроком основного состава «Атлетика». Нападающий впечатляет своей скоростью и дриблингом. Интерес к нему проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

Контракт молодого футболист с клубом из Бильбао рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне Уильямс провел в Ла Лиге 34 игры. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро.