Патрик Шик может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Форвард леверкузенского «Байера» Патрик Шик может перейти в «Манчестер Юнайтед». Нападающий рассматривается руководством английского клуба в качестве потенциальной замены Криштиану Роналду.

Шик на данный момент считается одним из лучших нападающих Бундеслиги и оценивается в 70 миллионов евро. Он перешел в «Байер» в 2020 году, быстро зарекомендовал себя ключевым игроком команды, а на Евро-2020 стал одним из лучших бомбардиров турнира.

Трансфер может осложниться тем, что Шик недавно продлил контракт с немецким клубом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 27 матчей, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи.