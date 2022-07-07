«Челси» надеется завершить трансфер Стерлинга уже сегодня

Лондонский «Челси» намерен уже сегодня согласовать с «Манчестер Сити» трансфер полузащитника Рахима Стерлинга. По информации от журналиста Фабрицио Романо, оба клуба сегодня будут находится в прямом контакте, чтобы поскорее завершить сделку.

Сам Стерлинг уже согласовал условия личного контракта с «Челси», о чём стало известно уже вчера. У футболиста состоялся разговор с главным тренером Томасом Тухелем, после которого англичанин окончательно согласился переехать на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Стерлинг в составе «Манчестер Сити» четырежды становился чемпионов Англии.