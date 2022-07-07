Перейра прибыл в Лондон для перехода в местный клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра вскоре подпишет контракт с лондонским клубом. По данным от журналиста Фабрицио Романо, бразилец прибыл в Лондон для прохождения медицинского обследования в «Фулхэме».

Ранее сообщалось, что «Фулхэм» согласовал с «Манчестер Юнайтед» трансфер Перейры за сумму около 10 миллионов евро. Клубам осталось завершить бумажную работу, после чего футболист подпишет с «дачниками» контракт до 2026 года.

Сам Перейра ранее заявил, что хотел бы остаться в Бразилии, где последние два года отыграл в составе «Фламенго». Тем не менее, бразильский клуб не смог договориться о полноценном трансфере.