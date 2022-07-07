Андре Силва – кандидат на замену Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Форвард «РБ Лейпцига» Андре Силва входит в список игроков, которых руководство «Манчестер Юнайтед» видит в качестве замены Криштиану Роналду.

Андре Силва, который ранее выступал за «Милан», перешел в «РБ Лейпциг» прошлым летом. Всего в матчах Бундеслиги 26-летний форвард забил 51 гол в 90 матчах.

Высокая результативность португальского нападающего привлекла внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes. Трансфер футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Силва провел в Бундеслиге 33 игры, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.