Окслейд-Чемберлен рассказал, как отреагировал на новый контракт Салаха

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением насчет нового трудового соглашения между мерсисайдцами и египетским нападающим Мохамедом Салахом.

«Это потрясающая новость для нас. Я рад за клуб и за Мохамеда, он очень классный парень. Салаху комфортно в «Ливерпуле», он счастлив остаться здесь. Мохамед является важной частью команды, и мы рады, что он с нами», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдцев.

В начале текущего месяца «Ливерпуль» отрапортовал о подписании нового долгосрочного контракта с Салахом. По условиям сделки, заработная плата египетского нападающего составит 400 тысяч фунтов в неделю.