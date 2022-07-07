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Окслейд-Чемберлен рассказал, как отреагировал на новый контракт Салаха

07 Июля 2022 • 09:40 Комментировать

Хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен поделился мнением насчет нового трудового соглашения между мерсисайдцами и египетским нападающим Мохамедом Салахом.

«Это потрясающая новость для нас. Я рад за клуб и за Мохамеда, он очень классный парень. Салаху комфортно в «Ливерпуле», он счастлив остаться здесь. Мохамед является важной частью команды, и мы рады, что он с нами», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдцев.

В начале текущего месяца «Ливерпуль» отрапортовал о подписании нового долгосрочного контракта с Салахом. По условиям сделки, заработная плата египетского нападающего составит 400 тысяч фунтов в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алекс Окслейд-Чемберлен Мохамед Салах
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