«Сантос» отклонил предложение «Ньюкасла» по бразильскому вундеркинду

«Ньюкасл» потерпел неудачу в попытке приобрести вингера «Сантоса» Ангело Габриэля. Английский клуб хотел заплатить бразильцам 20 миллионов евро, но предложение было отклонено.

Габриэль попал на первые страницы газет в прошлом году, когда в возрасте 16 лет стал самым молодым бомбардиром в истории Кубка Либертадорес. Игроком интересуются ряд топовых европейских клубов, а в его контракте есть пункт о потенциальном переходе в «Барселону» за 35 миллионов евро.

«Ньюкаслу», скорее всего, придется увеличить сумму трансфера. Так или иначе, руководство «сорок» уже успело выразить возмущение тем, что информация о переговорах просочилась в прессу, сообщает Goal.