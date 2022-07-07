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«Ньюкасл» считает цену на Муссу Диаби завышенной

07 Июля 2022 • 09:21 Комментировать

«Ньюкасл» считает, что леверкузенский «Байер» требует слишком много за переход нападающего Муссы Диаби. Тем не менее, английский клуб будет продолжать бороться за трансфер футболиста, сообщает Daily Telegraph.

Ранее «Байер» установил цену в размере около 70 миллионов евро. Это произошло после того, как в «Ньюкасле» заявили, что готовы побить трансферный рекорд клуба. До этого самым дорогим приобретением «сорок» был Жоэлинтона, который перешел из «Хоффенхайма» за 46 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Диаби провел в Бундеслиге 32 матча, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Мусса Диаби
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