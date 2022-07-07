Окслейд-Чемберлен назвал цели «Ливерпуля» на новый сезон

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен высказался насчет целей своей команды на следующий сезон.

«В команде все понимают, что наша цель – выиграть все турниры, в которых принимаем участие. В минувшем сезоне у нас была реальная возможность сделать это, но не вышло. Да, мы завоевали два трофея и провели хороший сезон, но все могло сложиться еще лучше», - передает слова футболиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

В сезоне-2021/2022 подопечные Юргена Клоппа стали обладателями кубка Англии и кубка лиги.

В Премьер-лиге «Ливерпуль» занял второе место, а в Лиге чемпионов проиграл в финале «Реалу» (0:1).