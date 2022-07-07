«Манчестер Юнайтед» присматривается к нападающему «Ниццы»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения французского нападающего Амина Гуйри, которого «Ницца» оценивает в 42 миллиона евро.

Форвард входит в число футболистов, которые рассматриваются руководством английского клуба в качестве потенциальной замены Криштиану Роналду.

Гуйри также привлекает внимание таких клубов, как «Реал», «Ньюкасл», «Арсенал», «Милан» и «Севилья». Контракт 22-летнего игрока с французским клубом заканчивается через два года.

В прошедшем сезоне футболист провел в Лиге 1 38 матчей, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.