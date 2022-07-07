Лисандро Мартинес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»

Сделка между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом» по трансферу защитника Лисандро Матринеса стремится к завершению.

Последнее предложение от «МЮ» в размере 45 миллионов евро удовлетворило голландский клуб, сообщают итальянские СМИ. По информации журналиста Руди Галетти, футболист близок к переходу в команду Эрика тен Хага. Сообщается, что Мартинес может быть представлен публике в качестве игрока «МЮ» уже в будущую среду.

Переход 24-летнего Мартинеса в последний месяц стал предметом спекуляций на трансферном рынке – игроком активно интересовались «Юнайтед» и «Арсенал».

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 24 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.