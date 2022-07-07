«Манчестер Юнайтед» принял финальное решение по Роналду

В «Манчестер Юнайтед» окончательно смирились с тем, что звездный португалец Криштиану Роналду покинет команду этим летом. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Журналисты отмечают, что руководство «красных дьяволов» не станет удерживать 37-летнего нападающего против его воли во избежание серьезного конфликта. Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг уже уведомлен, что ему придется строить планы на следующий сезон без Роналду в составе.

КриРо вернулся на «Олд Траффорд» летом прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение.

В прошлом сезоне португалец отметился 18 забитыми мячами в 30 матчах АПЛ. По итогам минувшей кампании «МЮ» финишировал лишь на шестом месте в Премьер-лиге.

Роналду выбрал клуб, в который перейдёт из «Манчестер Юнайтед»