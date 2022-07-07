Два клуба АПЛ хотят купить экс-игрока ЦСКА

Турецкий хавбек «Лилля» Юсуф Языджи, поигравший в российской Премьер-лиге за московский ЦСКА, может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По сообщениям Sabah Spor, у полузащитника есть два варианта в Премьер-лиге.

Как информирует источник, заинтересованность в трансфере 25-летнего игрока проявляют «Ноттингем Форест» и «Фулхэм», вернувшиеся в элитный дивизион чемпионата Англии. «Лилль», в свою очередь, готов расстаться с Юсуфом, если за него предложат 13,5 миллиона евро. В данный момент стороны обсуждают детали сделки.

Языджи провел вторую половину прошлого сезона за ЦСКА на правах аренды. Он принял участие в 12 поединках, забил восемь мячей и отдал два ассиста.